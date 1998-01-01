Смерть любимой погрузила Вячеслава Гришечкина в депрессию

Актер Вячеслав Гришечкин сыграл много характерных персонажей в сериалах. Широкую известность ему принесла роль замполита по фамилии Староконь в «Солдатах». Но мало кто знает, что сыгравший несгибаемого военного артист уже год в депрессии. Гришечкин не может смириться со смертью своей супруги Анны.

— Вот, собственно, наше жилище. Почему наше? Потому для меня жена, которая ушла, к сожалению, год назад, она все равно жива, — рассказывает Вячеслав Гришечкин в эксклюзивном интервью программе Пятого канала «Светская хроника».

Актер ничего не менял в квартире после смерти своей супруги. Время в его доме словно остановилось.

— Целая история. Целая история из жизни. Говорят, что время лечит… Нет, не лечит. Глупости.

Их роман был похож на запутанный сценарий сериала. В свои 25 Гришечкин сыграл двойную свадьбу — женился в один день со своим другом Олегом. Избранницами приятелей стали художницы по костюмам, Аня и Маша. Никто тогда не мог подумать, что через пять лет невесту Олега уведет именно Гришечкин.

— Две свадьбы в один день, в одном загсе. На свадьбе было 250 человек. Ну, гулять так гулять. Олег с Аней, моей будущей женой, и я с Машей, а гости одни и те же. Я не скажу, что я Казанова или Дон Жуан, но я любил Машу. Поэтому появился плод, моя дочь Оля, по-другому быть не могло. Но некие чувства переполнили, и я стал жить с Аней. Это жизнь.

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Семейное счастье Вячеслава и Анны продлилось 25 лет. Супруги отметили серебряную свадьбу. Через неделю после торжества жена Гришечкина ушла из жизни. Она год боролась с онкологией, но ни лучшие врачи, ни дорогостоящее лечение не помогли.

— Анюта умерла 8 июня 2017 года. Для меня мой день рождения перестал существовать, потому что у меня 28 июня. Всё же связано в июне с восьмерками. Вот календарь остался, 8 июня, так он и есть.

Заглушить боль потери Гришечкин решил работой — он то на съемках, то гастролирует с театром. Дома бывает редко. Однако квартира по-прежнему дорога Вячеславу. Ему важно, чтобы каждая вещь здесь осталась неизменной. Ведь всё это — память об Анне.

Кадр из программы «Светская хроника»

О любимой артисту напоминает это кольцо, с которым Вячеслав не расстается. Оно сделано на заказ из украшений Анны.

— Это память об Ане. Тут 32 бриллианта, маленькие по периметру, по мавзолею, как я называю; мой друг сделал. А внутри побрякушки, которые я дарил Анечке.

Всю свою любовь артист дарит дочке Оле от первого брака и четвероногому другу Бэни, которого взял из приюта.

— Слюнявиться особо не надо, потому что я мужчина и поэтому надо держаться и быть в седле. Потому что жизнь идет, понимаешь. Надо относиться ко всему с позиции жизни. Такова жизнь, C'est La Vie!

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