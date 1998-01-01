МИД РФ: События в Венесуэле подошли к опасной черте

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Официальное заявление российского внешнеполитического ведомства опубликовано на сайте МИД РФ.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Намеренное и хорошо продуманное создание двоевластия в Венесуэле — прямой путь к хаосу, разрушению государственности и кровавой междоусобице. Так МИД России прокомментировал приведение к присяге оппозиционного врио президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. При этом ответственность за дестабилизацию ситуации в стране и эскалацию конфликта Москва возлагает на США.

— Видим в бесцеремонных действиях Вашингтона новую демонстрацию тотального игнорирования норм и принципов международного права, попытку сыграть роль самозваного вершителя судеб других народов. Налицо стремление провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств, — говорится в заявлении МИД России, опубликованном в четверг, 24 января, на официальном сайте ведомства.

В документе отмечается, что в сложившейся ситуации нельзя исключить вооруженного вмешательства во внутренние дела Венесуэлы извне, в связи с чем МИД РФ предостерег поддерживающих оппозицию государств «от подобных авантюр, чреватых катастрофическими последствиями».

— Задача международного сообщества — способствовать нахождению взаимопонимания между различными политическими силами в Венесуэле, ставящими во главу угла национальные интересы. Готовы сотрудничать в этом со всеми государствами, разделяющими данные цели, — отмечает МИД РФ.

Ранее Пятый канал сообщал о массовых беспорядках в Каракасе и других городах Венесуэлы, цель которых произвести в стране государственный переворот. Лидер оппозиции самовольно Хуано Гуайдо в среду, 23 января, провозгласил себя временным президентом и принес присягу. Его сразу же признал президент США Дональд Трамп. Жертвами столкновений на данный момент стали уже 16 человек. Сообщается о более чем 200 арестованных.

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