Число арестованных в ходе протестов в Венесуэле возросло до 218 человек

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Жертвами волнений в стране стали порядка 16 человек.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 1

Число арестованных в ходе протестов в Венесуэле возросло до 218 человек. Жертвами стали 16 человек. Об этом сообщает правозащитная организация Foro Penal в Twitter.

Агрессивно настроенные протестанты продолжают устраивать беспорядки в Боливарианской республике. По данным правозащитников, 21 января полиция арестовала девять человек, 22 января — 34, 23 января — 175.

Ранее Пятый канал сообщал, что действущий президент республики Николас Мадуро дал дипломатам США 72 часа на то, чтобы они покинули страну. Это связано с тем, что Дональд Трамп поддержал идущие в Венесуэле беспорядки и самозванца Хуана Гуайдо, который объявил себя временно исполнящим обязанности главы государства.

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 1

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