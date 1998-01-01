Число арестованных в ходе протестов в Венесуэле возросло до 218 человек. Жертвами стали 16 человек. Об этом сообщает правозащитная организация Foro Penal в Twitter.

Агрессивно настроенные протестанты продолжают устраивать беспорядки в Боливарианской республике. По данным правозащитников, 21 января полиция арестовала девять человек, 22 января — 34, 23 января — 175.