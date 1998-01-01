Число арестованных в ходе протестов в Венесуэле возросло до 218 человек. Жертвами стали 16 человек. Об этом сообщает правозащитная организация Foro Penal в Twitter.
Cifras de Represión en Venezuela. Reporte 11:59pm— Foro Penal (@ForoPenal) 24 января 2019 г.
ARRESTOS POR PROTESTAS #21E: 9#22E: 34#23E: 175
TOTAL: 218 ARRESTOS CONFIRMADOS pic.twitter.com/YJvN6SU7AC
Агрессивно настроенные протестанты продолжают устраивать беспорядки в Боливарианской республике. По данным правозащитников, 21 января полиция арестовала девять человек, 22 января — 34, 23 января — 175.