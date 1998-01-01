У актера фильма «Аритмия» украли деньги с карты

У актера Антона Фигуровского украли деньги. Об этом стало известно после того, как звезда фильма «Аритмия» обратился в полицию в среду, 23 января.

Из оставленного артистом заявления следует, что пропали деньги с банковской карты Антона. Когда конкретно мошенники «увели» средства, неизвестно — в документе указан период с 13 по 21 января.

— Обстоятельства и сумма ущерба уточняются, — комментируют в полиции.

Российскому зрителю Антон Фигуровский знаком не только по роли врача Валерия в фильме «Аритмия». На счету актера более 60 ролей. Например, Фигуровский сыграл дилера в сериале «Реальные пацаны» и Велчева в многосерийном фильме «Вангелия».

Ранее Пятый канал сообщал о том, что 300 тысяч рублей украли у детского омбудсмена Петербурга Светланы Агапитовой.