Имя российского участника «Евровидения-2019» объявят в конце января

Имя артиста, который отправится на песенный конкурс «Евровидение-2019» от России, станет известно в конце января. Об этом заявил организатор конкурса в РФ. В этом году им стал холдинг ВГТРК.

Представитель телекомпании заявил, что списка кандидатов на данный момент нет. Об этом сообщает URA.RU.

— Списка кандидатов нет и вряд ли будет. Участника назовем в конце января, — цитирует издание представителя федерального телеканала.

Международный песенный конкурс состоится с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. В 2018 году Россию на «Евровидении» представляла Юлия Самойлова. Она получила низкие оценки жюри и не прошла в финал.

Ранее Пятый канал опубликовал шорт-лист из семи российских претендентов на участие в «Евровидении–2019». Депутат Госдумы Вадим Манукян заявил, что успех в песенном конкурсе России принесет Филипп Киркоров. А певец Юрий Лоза отметил, что «Евровидение» уже давно не имеет отношения к песенному творчеству. По мнению артиста, на конкурс можно послать кого угодно, даже Петросяна. Довольно высоко букмекеры оценили возможность участия в конкурсе Ольги Бузовой и Сергея Шнурова.