Обнародован список претендентов на участие в «Евровидении-2019» от России

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Россия снова отказалась от проведения открытого национального отбора и конкурсант будет просто назначен в середине января.

Фото: Instagram @eurovision

Стали известны имена претендентов на участие в конкурсе «Евровидение-2019» от России. Шорт-лист из семерых представителей отечественной эстрады опубликовал интернет-портал Super. От открытого национального отбора в этом году Россия снова отказалась, поэтому участника просто назначат. Кто это будет, станет известно уже в середине января.

По информации издания, в списке вероятных посланников Александр Панайотов. Сам 34-летний певец пока эти предположения не подтверждает, однако известно, что недавно он был уличен в секретных переговорах с Филиппом Киркоровым, а позже его заметили в компании дружественных Киркорову греческих композиторов, приехавших в Москву с «тайной миссией».

Instagram @panaiotov

Довольно большие шансы поехать на конкурс имеет самобытная 27-летняя певица Manizha. Зарубежные букмекерские конторы уже предрекают ей признание зрителей и высокое место.

Instagram @manizha

В числе претендентов значится также Ольга Бузова. Критики не сомневаются, что она «соберет на конкурсе весь хайп», а вот хватит ли певице вокальных данных на выступление вживую — большой вопрос.

Instagram @buzova86

Большие шансы выиграть зрительское голосование, по мнению экспертов, у Егора Крида, даже среди недружелюбных по отношению к России стран.

Instagram @egorkreed

Лена Темникова уже участвовала в «Евровидении» в составе группы «Серебро». Это было 12 лет назад, и теперь 34 летняя певица интригует своих подписчиков в соцсетях намеками на новое участие.

Instagram @lenatemnikovaofficial

Сергей Лазарев, потерпевший неудачу два года назад, по мнению фанатов, обязан взять реванш в этом году. Его главная задача — точно угадать хит.

Instagram @lazarevsergey

Ну и, наконец, в списке король российской эстрады Филипп Киркоров! 51-летнюю звезду хотят делегировать на «Евровидение» в Госдуме. И похоже Киркоров готов рискнуть, хотя и увиливает от всех вопросов про конкурс.

Instagram @fkirkorov

Ранее своими соображениями о том, кого нужно послать на «Евровидение-2019» поделился с Пятым каналом музыкант Юрий Лоза.

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