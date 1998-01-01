Видео серьезного пожара в многоэтажном доме в подмосковной Балашихе

Серьезный пожар произошел в одной из квартир многоэтажного дома в подмосковной Балашихе. Огнем охвачена квартира на 14 этаже, на Янтарном переулке, 24 января.
На место прибыли экстренные службы города.
Информация уточняется.
24 января, четверг, 21:07
Сегодня, 21:00 Происшествия Видео 51
Судя по кадрам, которые появились в интернете, огнем охвачена одна из квартир.
Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал
Серьезный пожар произошел в одной из квартир многоэтажного дома в подмосковной Балашихе. Огнем охвачена квартира на 14 этаже, на Янтарном переулке, 24 января.
На место прибыли экстренные службы города.
Информация уточняется.
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