Видео серьезного пожара в многоэтажном доме в подмосковной Балашихе

, 21:00 Видео 51

Судя по кадрам, которые появились в интернете, огнем охвачена одна из квартир.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Серьезный пожар произошел в одной из квартир многоэтажного дома в подмосковной Балашихе. Огнем охвачена квартира на 14 этаже, на Янтарном переулке, 24 января.

На место прибыли экстренные службы города.

Информация уточняется.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

21:00
Видео серьезного пожара в многоэтажном доме в подмосковной Балашихе
20:52
Богомолов впервые после избиения Виторганом появился на публике — фото
20:41
Видео: Сергей Лавров «поздоровался» с назойливым микрофоном
20:40
ПАСЕ приняла резолюцию по инциденту в Керченском проливе
20:21
Владимир Путин провел телефонные переговоры с Николасом Мадуро
19:57
Видео: В Нальчике неизвестные напали на патруль ДПС и тяжело ранили полицейского
19:53
Самый мощный снегопад сезона придет в Москву на выходных
19:46
Видео белорусской претендентки на «Евровидение-2019» взорвало сеть
19:35
Матвиенко открыла новый комплекс зданий УМВД в исторической части Петербурга
19:24
Обнародована зарплата чиновницы, заявившей о ненужности денег матерям, родившим после 30
18:52
Захарова уличила Чубайса в просмотре «Дома-2»
18:21
Киевский суд приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы
18:16
Фото: Украинские СМИ перепутали российского эксперта с Николасом Мадуро
17:59
«Ленрезерву» вручили экземпляр газеты «Известия» с публикацией о полном снятии блокады
17:55
Суд обязал Цеповяза отдать бывшей жене 4 миллиона рублей
17:45
Собчак впервые публично обратилась к Виторгану после его драки с Богомоловым
17:36
Невменяемый петербуржец остановил работу метро, усевшись на рельсы — видео
17:31
Репортаж: беженцы из Идлиба рассказали о жизни в захваченной провинции
17:24
«Дератизация» — за что задержали мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярева
17:23
«Нет тут скидок»: Эдгард Запашный сходил на шопинг с тигром

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Освобождению Ленинграда — 75 лет

Памятные мероприятия, посвященные 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, пройдут 26 и 27 января. Пятый канал меняет сетку вещания.

5-tv.ru

Цифры дня

«Свои» объединили российских телезрительниц!

22 января показ детектива «Свои» в вечернем прайме собрал у экранов 12,7% телезрительниц России в аудитории «Женщины 25-54». Это вновь принесло Пятому первое место среди всех федеральных телеканалов!

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама