Угрожавшего покушением на Туска мужчину задержали

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 15 0

Сигнал о возможной угрозе для жизни премьер-министра Польши поступил сегодня утром.

Что известно о мужчине, угрожавшем покушением на Туска

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Мужчину, который угрожал покушением на премьер-министра Польши Дональда Туска, задержали. Об этом сообщил сам политик на своей странице в социальных сетях.

«Мужчина, угрожавший покушением, задержан», — написал Туск в личном блоге.

Премьер-министр Польши поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, которые оперативно среагировали на угрозу.

Как сообщила Gazeta Wyborcza, ранее польская полиция получила сведения о возможном нападении не только на премьера, но и на министра обороны Владислава Косиняк-Камыша.

Пресс-секретарь польского министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский назвал угрозу «смертельно серьезной» и заявил, что вероятность ее осуществления была крайне высокой.

По данным издания, сообщение поступило утром 11 октября на электронную почту Службы охраны государства. Оттуда информацию передали полиции. В письме, как утверждает источник, указывались возможные места пребывания Туска и Косиняк-Камыша, а также их планы на ближайшее время.

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