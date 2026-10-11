От кулинарного блога до короны: россиянка стала победительницей конкурса «Миссис ООН»

|
Василиса Власова
Василиса Власова 37 0

За корону в Индии боролись участницы из Японии, Индонезии, Казахстана и других стран.

Россиянка победила в конкурсе «Миссис ООН — 2026»

Фото: Instagram*/masha_machere

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россиянка Мария Филина победила на конкурсе красоты «Миссис ООН — 2026»

Россиянка Мария Филина завоевала титул победительницы на международном конкурсе красоты «Миссис ООН — 2026» (Ms. and Mrs. United Nations 2026). Информацию предоставили представители организаторов с российской стороны.

50-летняя победившая москвичка — кулинарный блогер. Она стала лучшей в своей возрастной группе. Финал состязания прошел 10 октября в Индии, где за корону сражались участницы из разных стран: Японии, Индонезии, Казахстана, Сингапура, Непала и других.

«Выступала под номером 15, а стала первой! Меня переполняют эмоции, пока не могу поверить», — рассказала Филина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, будет ли свадьба у «Мисс БРИКС-2026» Валентины Алексеевой. Причиной слухов стали распространившиеся в интернете сведения о якобы планируемом торжестве Алексеевой и Мительмана в Абу-Даби. Мероприятие заранее окрестили одной из самых дорогостоящих свадеб года, а затраты на оплату выступлений приглашенных знаменитостей, по слухам, могли достигнуть 350 миллионов рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+12° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
84.90
-0.52 94.97
-0.50
Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:15
«Полвека — это мальчишка»: Игорь Крутой скучает по своим 50-ти годам
20:54
Конец света отменяется: ученый объяснил, почему 13 ноября не наступит «Судный день»
20:43
Зара «упала в ноги» маэстро Александру Зацепину
20:15
От кулинарного блога до короны: россиянка стала победительницей конкурса «Миссис ООН»
19:50
Угрожавшего покушением на Туска мужчину задержали
19:45
Умер трехкратный чемпион мира по боксу Вильфредо Гомес

Сейчас читают

Подорожает ли нефть до 200 долларов из-за кризиса на Ближнем Востоке
«Слышу, как деревья разговаривают»: Охлобыстин о прогулках в лесу
Умер актер «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей» Владимир Баранов
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео