От кулинарного блога до короны: россиянка стала победительницей конкурса «Миссис ООН»

Россиянка Мария Филина победила на конкурсе красоты «Миссис ООН — 2026»

Россиянка Мария Филина завоевала титул победительницы на международном конкурсе красоты «Миссис ООН — 2026» (Ms. and Mrs. United Nations 2026). Информацию предоставили представители организаторов с российской стороны.

50-летняя победившая москвичка — кулинарный блогер. Она стала лучшей в своей возрастной группе. Финал состязания прошел 10 октября в Индии, где за корону сражались участницы из разных стран: Японии, Индонезии, Казахстана, Сингапура, Непала и других.

«Выступала под номером 15, а стала первой! Меня переполняют эмоции, пока не могу поверить», — рассказала Филина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, будет ли свадьба у «Мисс БРИКС-2026» Валентины Алексеевой. Причиной слухов стали распространившиеся в интернете сведения о якобы планируемом торжестве Алексеевой и Мительмана в Абу-Даби. Мероприятие заранее окрестили одной из самых дорогостоящих свадеб года, а затраты на оплату выступлений приглашенных знаменитостей, по слухам, могли достигнуть 350 миллионов рублей.

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