Автор «50 оттенков серого» анонсировала выход нового романа

, 12:30 Фото 11

Свое произведение Эрика Леонард Джеймс охарактеризовала как история Золушки XXI века.

Фото: www.globallookpress.com

Автор эротического бестселлера «50 оттенков серого» британская писательница Эрика Леонард Джеймс выпускает в свет новый роман. Книга называется The Mister (Мистер) и, как ожидается, появится в магазинах 16 апреля одновременно в Великобритании и США.

instagram @ erikaljames

Как сообщает интернет-портал ПопкорнNews, действие романа происходит в 2019 году. Главный герой молодой и богатый английский аристократ, борющийся со страстью к загадочной девушке с «опасным прошлым», недавно приехавшей в Лондон.

Эрика Леонард прославилась после выхода в 2011 году романа «50 оттенков серого». За ним последовало продолжение: «На пятьдесят оттенков темнее» и Пятьдесят оттенков свободы. А 2015 году вышел фильм «50 оттенков серого», который был даже номинирован на «Оскар» за «лучшую песню», но не получил его. Зато получил сразу пять премий «Золотая малина», в том числе как худший фильм и худший сценарий. Кроме того, он назван зрителями самой скучной картиной всех времен и народов.

Между тем, как ранее сообщал Пятый канал, Эрика Леонард в декабре 2018 года вошла в ТОП-10 самых высокооплачиваемых писателей по версии журнала Forbes.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

12:34
Очевидцы сообщают о задымлении на 40-м этаже башни «Федерации» в Москва-сити
12:30
Автор «50 оттенков серого» анонсировала выход нового романа
12:20
25 января — День штурмана ВМФ России
12:19
Тест: Что вы знаете о Высоцком?
12:17
В Китае произошел взрыв в торговом центре — видео
12:16
25 января — Татьянин день и День студента
12:15
«Мое время стоит денег» — бизнесмен рассказал о дебоше в Москва-сити
12:08
Подросток устроил стрельбу в школе в Красноярском крае
11:52
Вооруженные молодчики избили и ограбили журналистов в Киеве — видео
11:42
Премьеру спектакля на основе переписки Цветаевой и Пастернака представят в Петербурге
11:30
Сенат США отклонил два законопроекта о прекращении шатдауна
11:17
Уникальный протонный центр для борьбы с онкологией открыли в Петербурге
11:09
Совфед разработал проект закона о платной регистрации мобильных телефонов
11:00
Кто убил Игоря Талькова — видеорасследование
10:57
Хроника Блокады: 25 января — немцы бегут из Гатчины под натиском советских войск
10:48
«Это медицинский факт!» Милонов хочет приравнять аборты к убийству
10:37
Россияне рассказали о чувстве гордости за страну
10:29
Российские банки готовятся к запуску системы быстрых платежей
10:19
Уголовное дело возбуждено после нападения на сотрудников ДПС в Нальчике
10:12
Подводим итоги акции «День Добрых Дел» для Григория Хвастунова

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Освобождению Ленинграда — 75 лет

Памятные мероприятия, посвященные 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, пройдут 26 и 27 января. Пятый канал меняет сетку вещания.

5-tv.ru

Цифры дня

«Свои» объединили российских телезрительниц!

22 января показ детектива «Свои» в вечернем прайме собрал у экранов 12,7% телезрительниц России в аудитории «Женщины 25-54». Это вновь принесло Пятому первое место среди всех федеральных телеканалов!

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама