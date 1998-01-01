Автор «50 оттенков серого» анонсировала выход нового романа

Автор эротического бестселлера «50 оттенков серого» британская писательница Эрика Леонард Джеймс выпускает в свет новый роман. Книга называется The Mister (Мистер) и, как ожидается, появится в магазинах 16 апреля одновременно в Великобритании и США.

instagram @ erikaljames

Как сообщает интернет-портал ПопкорнNews, действие романа происходит в 2019 году. Главный герой молодой и богатый английский аристократ, борющийся со страстью к загадочной девушке с «опасным прошлым», недавно приехавшей в Лондон.

Эрика Леонард прославилась после выхода в 2011 году романа «50 оттенков серого». За ним последовало продолжение: «На пятьдесят оттенков темнее» и Пятьдесят оттенков свободы. А 2015 году вышел фильм «50 оттенков серого», который был даже номинирован на «Оскар» за «лучшую песню», но не получил его. Зато получил сразу пять премий «Золотая малина», в том числе как худший фильм и худший сценарий. Кроме того, он назван зрителями самой скучной картиной всех времен и народов.

Между тем, как ранее сообщал Пятый канал, Эрика Леонард в декабре 2018 года вошла в ТОП-10 самых высокооплачиваемых писателей по версии журнала Forbes.