Десятки российских городов остались без Гречки

Певица Гречка отменила тур по более чем полусотне городов по вине организаторов. Об этом она сообщила 24 января в официальном сообществе в социальной сети ВКонтакте.
—
Исполнительница извинилась перед поклонниками, пообещала опубликовать новый список городов и выпустить видеообращение, чтобы разъяснить ситуацию. Отмененный тур насчитывал 53 российских города, в том числе Москву (7 апреля) и Санкт-Петербург (21 апреля).
Ранее Пятый канал рассказывал о песне Гречки, которую она посвятила актеру Даниле Козловскому.