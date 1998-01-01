Десятки российских городов остались без Гречки

Певица Гречка отменила тур по более чем полусотне городов по вине организаторов. Об этом она сообщила 24 января в официальном сообществе в социальной сети ВКонтакте.

— По вине организатора наш тур, который должен был начаться завтра концертом в Мурманске, полностью отменен. Все билеты можно вернуть в местах их приобретения , — говорится в сообщении.

Исполнительница извинилась перед поклонниками, пообещала опубликовать новый список городов и выпустить видеообращение, чтобы разъяснить ситуацию. Отмененный тур насчитывал 53 российских города, в том числе Москву (7 апреля) и Санкт-Петербург (21 апреля).

Ранее Пятый канал рассказывал о песне Гречки, которую она посвятила актеру Даниле Козловскому.