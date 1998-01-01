Задержан экс-советник штаба Трампа Стоун

Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Роджер Стоун задержан во Флориде по делу о даче ложных показаний и препятствовании правосудию. Об этом журналистам сообщили в офисе спецпрокурора Роберта Мюллера.

Политика обвиняют в лжесвидетельствовании, давлении на свидетелей и препятствии правосудию в деле о российском вмешательстве в выборы президента США.

В рамках расследования «российского следа» в предвыборной кампании Дональда Трампа в 2018 году был вынесен обвинительный вердикт главе его штаба Полу Манафорту. Его признали виновным по 8 из 18 пунктов.

До этого бывший адвокат американского лидера Майкл Коэн пошел на сделку со следствием и заявил, что участвовал в преступлениях по указанию будущего главы Белого дома.

В Кремле и в администрации Трампа российское вмешательство в дела США опровергают. В ноябре Дональд Трамп дал первые показания по делу.