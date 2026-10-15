Санкции дали трещину: Кнайсль оценила сделку России и США по дизелю

|
Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 17 0

Она считает, что это прагматичный пересмотр политики.

Кнайсль оценила соглашение России и США по топливу

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кнайсель назвала сделку России и США по дизелю пересмотром санкционной политики

Соглашение России и США о поставках дизельного топлива свидетельствует о прагматичном пересмотре американской санкционной политики. Об этом 5-tv.ru заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

«То, что ЕС называет размыванием санкционного режима, я бы назвала прагматичным пересмотром политики со стороны Соединенных Штатов», — отметила она.

По мнению Кнайсль, после возвращения Дональда Трампа на пост президента США американская администрация начала признавать Россию полноценным участником мирового энергетического рынка.

Экс-глава австрийского МИДа также подчеркнула, что российские нефть, газ и нефтепродукты невозможно надолго исключить из международной торговли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российское дизельное топливо начало поступать на мировые рынки, что поможет их стабилизировать. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ограничения возможностей поставлять большие объемы нефти за рубеж негативно отражаются на глобальном энергетическом рынке.

Также 5-tv.ru рассказывал о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что чувствует предательство со стороны США из-за сделки с Россией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
83.95
0.08 93.92
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:12
Сергей Собянин открыл один из крупнейших в России картинг-центров
19:02
Санкции дали трещину: Кнайсль оценила сделку России и США по дизелю
18:52
Жуткая находка в Петербурге: прохожие обнаружили сумки с останками
18:43
Федора Щукина избрали главой Дагестана
18:23
Секрет экрана смерти: почему Windows выбрал синий цвет
18:11
Путин подчеркнул важность надежной защиты пенсионных накоплений

Сейчас читают

Саентологи* прикрывались благотворительным фондом для работы в России
Тела в расщелине и странные следы: что скрывает исчезновение семьи Усольцевых
Брюки с ядом: токсичные вещества нашли в школьной одежде для мальчиков
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео