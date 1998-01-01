Кабмин поможет регионам перейти на новый вид оплаты вывоза отходов

В правительстве планируют подготовить рекомендации для субъектов РФ по переходу с нормативной оплаты вывоза отходов на фактическую, передает ТАСС.

Соответствующую инициативу вице-премьер Алексей Гордеев обсудил на встрече с губернатором Орловской области Андреем Клычковым.

Переход на оплату вывоза отходов с нормативных данных на фактические в России был произведен с 1 января текущего года. Нововедение призвано снизить платежи населения за данный вид услуги.

Гордеев также отметил важность популяризации раздельного сбора мусора по двухконтейнерной системе — один для смешанных и загрязненных органикой отходов, второй — для сухих. По словам вице-премьера, это позволит улучшить экономику переработки коммунальных отходов с 5-7% до 35%.

Ранее Пятый канал рассказывал о реформе в сфере бытовых отходов в России в 2019 году.