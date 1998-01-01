Кабмин поможет регионам перейти на новый вид оплаты вывоза отходов

, 0:22 28

Для регионов будут разработаны рекомендации по переходу с нормативной оплаты вывоза отходов на фактическую.

Фото: Известия/ Алексей Майшев

В правительстве планируют подготовить рекомендации для субъектов РФ по переходу с нормативной оплаты вывоза отходов на фактическую, передает ТАСС.

Соответствующую инициативу вице-премьер Алексей Гордеев обсудил на встрече с губернатором Орловской области Андреем Клычковым.

Переход на оплату вывоза отходов с нормативных данных на фактические в России был произведен с 1 января текущего года. Нововедение призвано снизить платежи населения за данный вид услуги.

Гордеев также отметил важность популяризации раздельного сбора мусора по двухконтейнерной системе — один для смешанных и загрязненных органикой отходов, второй — для сухих. По словам вице-премьера, это позволит улучшить экономику переработки коммунальных отходов с 5-7% до 35%.

Ранее Пятый канал рассказывал о реформе в сфере бытовых отходов в России в 2019 году.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

0:42
«Реальный пацан» Антон Богданов рассказал, как пережил двойное предательство
0:22
Кабмин поможет регионам перейти на новый вид оплаты вывоза отходов
0:03
В Петербурге на Доме Берггольц появилось поздравление, адресованное блокадникам
23:57
«Мы договорились»: Трамп возвестил о сделке с Конгрессом по «шатдауну»
23:40
Василию Лановому вручили «Золотого орла» за вклад в киноискусство
23:22
«Спартак» разгромил «Зенит» на турнире в Дохе — видео
23:01
Более 1,5 тысяч человек зажгли свечи на Невском проспекте в память о блокаде
22:52
«У меня исчезли зубы» — Катя Лель рассказала о контакте с инопланетянами
22:38
Фигуристка Софья Самодурова завоевала золото на чемпионате Европы
22:27
«Будет больше инвестиций» — Мадуро заявил о поддержке России
21:47
Хакеры узнали о подготовке Киева к «столетней войне» с Россией
21:32
Поклонники Сергея Жукова восхищены его способностью «висеть» над водой — фото
21:22
Город, который выстоял: Главные виды блокадного Ленинграда 75 лет спустя
21:22
«Живые зимовали вместе с мертвым» — уникальные записи из блокадного дневника
21:15
В Бразилии прорвало плотину, есть жертвы — видео
20:54
Экс-советника Трампа Стоуна отпустили под залог
20:48
Пользователи «ВКонтакте» первыми прочтут отрывки предстоящих релизов «Эксмо»
20:38
С сайта Порошенко удалили фото с заправленным в брюки пиджаком
20:29
Несколько самолетов не могут приземлиться в Симферополе из-за тумана
20:16
Небесное ДТП: В Италии при столкновении вертолета и самолета погибли 4 человека

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

21 янв

Как заработать на отходах: В России создается экологический оператор

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — День снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Пятый канал готовится преподнести роскошный подарок фанатам боевиков. В начале 2019 года на экраны выйдет новый многосерийный остросюжетный фильм «Стражи Отчизны».

Культура

Цифры дня

Смотреть «Своих» на Пятом — замечательная традиция!

С понедельника по четверг московские телезрительницы в аудитории «Женщины 25-49» не пропускали премьерные серии детектива «Свои». Это обеспечило Пятому каналу первое место в телеэфире столицы с долей 10,7%.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама