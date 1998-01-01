Как заработать на отходах: В России создается экологический оператор

Отходы на продажу — в стране создается Российский экологический оператор. Этого ждали давно. Пилотный проект в этой сфере — крупнейший мусоро-сортировочный комплекс, который готовится заработать в Нижегородской области. Уже сейчас он принимает сотни тонн грузов ежедневно. Почти треть отходов, которые раньше попросту бы закопали, теперь отправляют на переработку и продают. Специалисты уверены: новые технологии помогут и природу сохранить, и даже кошельки местных жителей пополнить.

Если собрать вместе все мусоровозы, которые за день приезжают на полигон в Нижегородской области, то цепочка растянется почти на три километра. На каждой машине установлены камеры, ГЛОНАСС и датчики. Умная электроника контролирует водителей, чтобы мусор они выгрузили именно здесь, а не где-нибудь в лесу, на нелегальной свалке.

— До реализации реформы нельзя было проконтролировать, чтобы каждый мусоровоз двигался на санкционированное размещение отходов. Сейчас можно с уверенностью сказать, что там, где работает региональный оператор, те отходы, которые вывозятся из городов и других населенных пунктов, гарантировано попадают на санкционированное место размещения, — рассказал об особенностях нововведения исполнительный директор регионального оператора по вывозу мусора Андрей Паршин.

До мусорной реформы вывозом отходов в одной только Нижегородской области занимались больше двухсот частных фирм — за всеми не уследить. С первого января вывоз мусора государство доверило одному региональному оператору. Он хоть и монополист, но выбран по конкурсу, и контроль за ним жесточайший. Отходы из Нижнего Новгорода теперь гарантировано доставляют на уникальный для всей страны сортировочный завод.

Ежедневно туда привозят 12 тысяч кубических метров мусора. Если весь его сложить в одну кучу, она будет размером с восьмиэтажный дом. На специальном оборудовании отходы автоматически взвешиваются и сортируются. Ручной труд сведен к минимуму, но без участия человека пока все равно не обойтись.

— Не всегда машина справляется. Мелкий мусор попадается, вот мы его убираем, — объяснила работница конвейера Елена Кольцовская.

Отходы разделяют на тринадцать полезных фракций: пластик, картон, бумага, металл и другие. Отсортированный мусор собирают в специальные брикеты. Например, в одном исключительно алюминиевые банки. Их вес 264 килограмма. Такой брикет на рынке цветных металлов стоит около 13 тысяч рублей.

Завод по сортировке отходов открыли в мае прошлого года — в марте этого он должен заработать на полную мощность. До его появления весь мусор просто закапывали.

Полигон в Нижегородской области простирается далеко за горизонт. Здесь поместились бы сто футбольных полей. Но теперь из отходов делают деньги. Часть поступающего мусора переработчикам удается монетизировать.

— 30% из тех отходов, которые раньше подлежали захоронению, сегодня уходят в дальнейшую переработку на продажу. Соответственно, меньшая площадь захоронения, увеличение сроков эксплуатации полигона, — поделился генеральный директор мусоросортировочного комплекса Максим Житников.

Чем больше прибыли предприятие будет получать от продажи рассортированного мусора, тем ниже будут тарифы на его вывоз для населения. Сейчас их размер — пять с половиной рублей за квадратный метр площади квартиры, то есть с однокомнатной, например, выходит около двухсот рублей в месяц. Эта сумма будет только понижаться, а вот польза для окружающей среды наоборот повышаться. Благодаря введению нового комплекса, экология точно станет лучше.

Ранее Пятый канал рассказал, что к мусорной реформе региональные операторы. которых обязали заниматься вывозом и утилизацией мусора, оказались не готовы.