В Минприроды назвали регионы с самым грязным воздухом

Забайкальский край возглавил рейтинг российских регионов с самым загрязненным воздухом, который составили в Министерство природных ресурсов и экологии, пишет URA.RU.

Доклад основан на пробах атмосферы в 2017 году. Согласно исследованию, в Забайкалье, Хакасии, Мурманской области, Красноярском крае и Ленинградской области содержание загрязняющих веществ в воздухе превышает уровень 5 ПДКсс (среднесуточную предельно допустимую концентрацию). В десятку регионов с неблагополучной экологией вошли также Москва, Сахалин, Кузбасс, Волгоградская и Свердловская области.

Самым чистым воздух оказался в Тамбовской области, Алтайском крае и республике Алтай.

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