Матвиенко: Потомки должны помнить о трагизме блокады и героизме ленинградцев

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По мнению главы Совфеда, попытки ряда стран сделать национальных героев из пособников нацистам недопустимы.

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в преддверии 75-летия полного снятия блокады Ленинграда обратилась к свидетелям тех драматических событий, участникам Великой Отечественной войны, и высказала им самые добрые пожелания.

Глава Совфеда отметила, что все те страшные дни и ночи — «это великий подвиг — и воинов Ленинградского фронта, и мирных жителей».

— Мы не имеем права допустить того, чтобы страницы истории перестали быть живыми. Я ощущаю это как свой собственный долг. Передать потомкам не только знания, но и донести до них чувства — трагизма блокады, героизма жителей города и его защитников. Даты 8 сентября 1941 года — 27 января 1944 года не должны стать лишь частью исторической хроники. Это символ высших проявлений человеческого духа, — написала она в своем блоге на сайте Совфеда.

Матвиенко добавила, что в настоящее время в некоторых странах наблюдаются попытки сделать национальных героев из людей, выступавших тогда на стороне нацизма, участвовавших в расправах над мирными жителями, воевавших в составе гитлеровской армии.

— Это недопустимо, — подчеркнула она.

Подвиг Ленинграда, победа в Великой Отечественной войне — одна из самых прочных скреп национального, нравственного, духовного единства россиян, уверена председатель Совфеда.

Ранее Пятый канал сообщал, что Матвиенко возложила цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище в Петербурге в честь 75-летия полного снятия блокады Ленинграда.

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