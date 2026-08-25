Осторожно, ретро-Венера! Гороскоп для знаков зодиака на сентябрь 2026

Сентябрь 2026 года входит в осенний коридор мягко, но с характером. Первая ретро‑петля сезона уже формируется на небе, и это сразу задает тон всему месяцу.

Основная энергия месяца — это не движение вперед, а осторожная ревизия: себя, своих решений, своего окружения. Все, что было отложено или недоговорено, начинает напоминать о себе. В воздухе висит ощущение, что прежде чем что‑то начинать, стоит сначала завершить. Звезды советуют не торопиться и дать себе право на паузу.

О том, что в сентябре ждет каждый из знаков зодиака, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астролог Алина Сафронова.

Алина Сафронова

Астролог

Гороскоп на сентябрь 2026 для всех знаков зодиака

Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

С конца августа — начала сентября включается первая ретро-петля осени — ретро-Венера. Уже с сентября не рекомендуется делать серьезные пластические и хирургические операции, особенно на внешности и теле, потому что результат с высокой вероятностью не понравится или разочарует.

«В этот же период в жизнь могут вернуться люди из прошлого — бывшие, старые знакомые, друзья, коллеги. Они приходят, чтобы завершить отношения, что-то договорить и досказать», — рассказывает астролог.

Крупные покупки на ретро-Венере тоже противопоказаны: вещи могут быстро разонравиться, прийти не в том виде или просто не подойти. Даже с мелкими тратами, связанными с красотой, в этот период лучше быть осторожными.

В середине сентября формируется аспект Венера — квадрат Плутон, который астрологи связывают с кризисами в отношениях и финансовыми пертурбациями. Венера символизирует малые деньги, Плутон — большие, поэтому у некоторых знаков возможны серьезные потрясения в плюс или в минус, в зависимости от личного прогноза. Весь сентябрь рекомендуется аккуратнее обращаться с кредитами, ипотеками и любыми финансовыми вложениями.

Дополнительно на ситуацию повлияют аспекты Меркурий — Нептун и Меркурий — оппозиция Сатурна. Они могут искажать информацию, провоцировать недоговоренности и обман, поэтому в течение месяца особенно важно перепроверять любые сведения — это общее правило для всего ретро-периода.

Овен — гороскоп на сентябрь 2026





У Овнов Юпитер идет по Льву и делает трины* к Солнцу, что особенно поддерживает тех, кто родился в первой декаде знака. Это аспект удачи, везения и расширения возможностей.

Юпитер также идет по пятому дому — дому радости, хобби, детей и праздников, обещая интересные мероприятия. Ретроградная Венера движется по седьмому дому, поднимая темы пересмотра партнерских отношений.

Сатурн в сентябре доходит до конца первой декады Овна и соединяется с Солнцем: это дает определенность, помогает понять, чем хочется заниматься и какой мужчина должен быть рядом. Солнце символизирует мужчин в жизни женщины, поэтому транзит Сатурна может принести важные решения и структурирование в этой сфере.

Телец — гороскоп на сентябрь 2026

У Тельцов Юпитер делает квадратуру** к Солнцу, обеспечивая мощную энергетическую поддержку. Он идет по четвертому дому — дому семьи, рода и недвижимости, открывая возможности для покупки, продажи или обмена жилья.

Тяжелее всего в сентябре Тельцам первой декады: Плутон делает оппозицию к их Солнцу, запуская мощную личностную трансформацию. Меняется внешность, образ, характер и привычки — Плутон полностью «перепрошивает» человека.

После этого транзита Тельцы выйдут обновленными, более сильными и уверенными.

Близнецы — гороскоп на сентябрь 2026

У Близнецов Юпитер идет по третьему дому, расширяя возможности для обучения, развития и новых навыков.

Уран движется по этому знаку и затрагивает первую декаду, давая много творческой энергии и желания кардинально все поменять: работу, отношения, жилье, страну. Транзит дает свободу самовыражения и подталкивает к давно назревшим переменам.

Близнецы второй декады получат свою порцию этой энергии чуть позже.

Рак — гороскоп на сентябрь 2026

У Раков Юпитер идет по второму дому денег, принося новые виды заработка и финансовые возможности. Ретро-Венера — по четвертому дому, заставляя пересматривать вопросы недвижимости, семьи и рода.

Сатурн делает квадратуру** к Солнцу Раков, и с осени это влияние начинает ощущать вторая декада. Транзит грузит ответственностью, серьезностью, временами дает упадок сил и пониженное настроение, но при правильном подходе наделяет практичностью и структурностью.

Сатурн по Солнцу также наводит порядок в отношениях с важными мужчинами — отцом, мужем, начальником.

Лев — гороскоп на сентябрь 2026

Львы первой декады переживают великолепный сентябрь благодаря Юпитеру в их знаке. Планета идет по первому дому, расширяя самосознание, авторитет и значимость.

Венера движется по третьему дому, затрагивая темы обучения и отношений с ближайшим окружением. Одновременно первая декада Львов испытывает оппозицию Плутона к Солнцу — мощную личностную трансформацию, меняющую внешность, имидж и характер.

После этого транзита Львы выходят совершенно другими людьми, и если не опускать руки, Плутон дает колоссальный потенциал для достижения целей.

Дева — гороскоп на сентябрь 2026

У Дев заканчивается сложный период: Солнце переходит в их знак, начинается сезон дней рождения, возвращаются энергия и силы.

Юпитер идет по двенадцатому дому, расширяя сферу иностранных языков, путешествий и психологических изысканий. Венера — по второму дому денег, обещая новые источники дохода и перемены в финансах.

Для Дев первой декады Уран делает квадратуру** к Солнцу, вызывая прилив энергии и желание все поменять: режим, работу, значимые сферы жизни. Эта планета дает много творчества, но может нарушать режим сна.

Весы — гороскоп на сентябрь 2026

До 23 сентября у Весов период пониженной активности, так как символическое Солнце идет по двенадцатому дому. После перехода Солнца в этот знак у его представителей начнется прилив энергии.

Ретроградная Венера идет по первому дому, вызывая недовольство внешностью и нехватку ресурса.

Особенно тяжело Весам первой декады: Сатурн находится в Овне и делает оппозицию, доходя в сентябре до конца первой декады Весов. Транзит нагружает ответственностью, но дает практичность и конкретику. Сатурн помогает разобраться в отношениях с мужчинами, принять решение, с тем ли человеком рядом находятся представители воздушного знака зодиака.

Скорпион — гороскоп на сентябрь 2026

У Скорпионов Юпитер встает в квадратуру** к Солнцу, щедро делясь энергией, особенно с первой декадой. Он идет по десятому дому карьеры, принося новые блага, достижения и рост в социальном плане.

Венера движется по двенадцатому дому, что может давать тайные махинации, недоговоренности на работе или вопросы по здоровью.

Первая декада Скорпионов испытывает мощнейшее давление от квадратуры Плутона к Солнцу — полную личностную трансформацию и перепрошивку характера. Остальные Скорпионы пока живут свободно, до них этот транзит дойдет позже.

Стрелец — гороскоп на сентябрь 2026

У Стрельцов Юпитер делает трин* к Солнцу, и первая декада получает невероятную поддержку позитивной планеты.

Юпитер идет по девятому дому, расширяя мировоззрение и обещая интересные поездки за границу.

Для Стрельцов первой декады Уран делает оппозицию к Солнцу, пробуждая желание резко все изменить, появляется энергия для новых свершений и начинаний.

Козерог — гороскоп на сентябрь 2026

У Козерогов Юпитер идет по восьмому дому — дому чужих денег, поэтому могут появиться выгодные совместные финансовые проекты. Даже если потребуется операция, Юпитер обеспечит лучших врачей и благоприятный исход.

Сложно только Козерогам первой декады: Сатурн делает квадратуру** к Солнцу, нагружая ответственностью и мрачностью. Однако Козероги по природе организованны и могут почти не ощутить тяжести этого транзита.

Сатурн наведет порядок в отношениях с важными мужчинами, дав либо вовлеченность в их дела, либо дистанцию и охлаждение.

Водолей — гороскоп на сентябрь 2026

У Водолеев Юпитер идет по седьмому дому и делает оппозицию к Солнцу, особенно поддерживая первую декаду энергией, позитивом и новыми партнерами, клиентами, интересными людьми.

Венера идет по девятому дому, расширяя мировоззрение и побуждая к пересмотру взглядов.

Плутон воздействует только на первую декаду Водолеев, вызывая мощную личностную трансформацию и большие перемены во всех сферах жизни.

Рыбы — гороскоп на сентябрь 2026

У Рыб Юпитер идет по шестому дому, заставляя заниматься здоровьем и полезными привычками. Возможна беременность, набор веса или мышечной массы — особенно если направить энергию в спорт.

Венера идет по восьмому дому, принося финансовые изменения и встряски, поэтому в совместных денежных вопросах нужна аккуратность.

Первая декада Рыб ощущает квадратуру** Урана к Солнцу: появляется острое желание вырваться из рутины, что-то резко поменять и проявить свободу. Уран дает творческую энергию, которую не стоит сдерживать.

* — трин — это гармоничный аспект в астрологии, который образуется, когда две планеты находятся на угловом расстоянии 120 градусов друг от друга в знаках одной стихии.

** — в астрономии квадратура — это характерная конфигурация, при которой угол между планетой и Солнцем (как видно с Земли) составляет 90 градусов.