В тайге под Красноярском медведь растерзал двух пенсионерок

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Тела удалось найти спустя несколько дней поисков.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Под Красноярском медведь растерзал двух жительниц поселка. Они ушли за грибами и перестали выходить на связь. Волонтеры и спасатели прошли 200 тысяч квадратов леса, но тела нашли лишь через несколько дней со следами нападения хищника.

Спасатели просят жителей воздержаться от походов в тайгу. Гуляют медведи и в окрестностях Красноярска, из-за этого в краевой столице ввели режим повышенной готовности. Теперь все службы усилят патрулирование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярске введен режим повышенной готовности из-за участившихся выходов диких медведей к населенным пунктам. Мэр города Сергей Верещагин заявил, что такая мера позволит правительству принять необходимые меры для обеспечения безопасности жителей, включая усиление полицейских патрулей и оперативное реагирование на сообщения о появлении зверей.

Власти также проведут инструктажи для школьников и учителей о правилах поведения при нападении медведя. Мэр напомнил, что хищников часто привлекает пищевой мусор, и призвал жителей не оставлять его на дачных участках.

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