«Решение оспорим»: Чекунков о задержании российского судна в Норвегии

Россия оспорит задержание российского судна в Норвегии

В Норвегии задержали российское научное судно «Профессор Молчанов». На нем ежегодно наши ученые прибывают в экспедиции на остров Шпицберген.

Местные власти остановили его по запросу Украины. Это решение уже прокомментировал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Мы оспорим это решение. Такие прецеденты уже были», — сказал Алексей Чекунков.

В этот раз судно так же прибыло исключительно с культурной миссией. Помимо ученых, доставили группу художников и кинематографистов, которые собирались снимать документальный фильм об истории Шпицбергена и организовать Арктическую выставку.

В Минюсте Норвегии заявили, что решение о задержании «Профессора Молчанова» возможно пересмотреть. На данный момент судну запрещено покидать порт.

Судно «Профессор Молчанов» было построено в 1983 году, с 2011 года принадлежит Росгидромету, а с 2025 года выполняет регулярные грузопассажирские рейсы по маршруту Мурманск — Баренцбург.

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