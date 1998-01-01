В Минздраве прокомментировали состояние пострадавших при взрыве в кафе

В результате взрыва газового котла в кафе пострадали 22 человека, из них шестеро находятся в тяжелом состоянии. Как сообщил советник Министра здравоохранения Саратовской области, Александр Колоколов, среди пострадавших — двое детей.

— Мы располагаем информацией о 22 пострадавших, обратившихся в медицинские центры. Из этих 22, 14 человек были госпитализированы. Из них 6 человек в тяжелом состоянии, — сообщил он.

На место ЧП выехала министр здравоохранения по Саратовской области Наталья Мазина. По факту случившегося следственный комитет РФ организовал доследственную проверку.

Ранее Пятый канал публиковал первые кадры с места ЧП. Также сообщалось, что большинство из пострадавших получили ожоги груди, рук, спины, бедер и лица.