«Кадр из фильма ужасов»: Обнаженная Волочкова залезла в купель с женихом

Известная российская балерина Анастасия Волочкова уже давно прославилась в Instagram своими интимными фото. Артистка не заставляет долго ждать: не проходит и месяца, как в ее профиле появляются новые обнаженные снимки. Кажется, звезда берет с собой камеру всюду: и на природу, и в баню, и в спортзал. Она не стесняется вытворять перед подписчиками любые смелые трюки: то в ледяную прорубь в бикини окунется, то шпагат на снегу сделает, то веником в бане прикроется.

Но сколько бы времени ни прошло, пользователи не перестают удивляться «талантам» Волочковой. На этот раз российская звезда позабавила поклонников новым откровенном фото в купели. В своем Instagram она выложила очередной снимок из бани, под которым рассказала, как романтично провела выходные.

— Это наш прекрасный романтический выходной с любимым. Это новое место. И сегодня оно только для нас двоих… Конек-Горбунок… Лед и пламень нам не помеха, потому что в сердце любовь.

Однако подписчики балерины не разделили ее восторженных впечатлений. Вместо отдыха двух влюбленных голубков, публикация им напомнила кадр из страшного фильма. Уж очень настораживает рука избранника артистки, появившаяся из ниоткуда.

— Рука демона!

— Кадр из фильма ужасов, из фильма «Вий».

— Насть, вы как на сковороде в аду, очень неприятное фото…

— А у меня первая мысль была, что фото из сказки, где Баба Яга варит суп из Волочковой.

— Это снегурочка — хозяйка бани из предыдущего поста, которая Анастасию с Маликом пригласила на халяву в баню париться, а сама их в котел с кипятком!

— Так и думала, что сжигают ведьму на костре, — поделились пользователи сети.

Других фолловеров балерины озадачил вопрос: Кто всегда фотографирует звезду в таких интимных местах, и, главное, зачем?

— Кто Ваш штатный фотограф?

— Я в шоке — фотограф везде с ними. Зачем вам это нужно?

Свое любопытство поклонники так и не удовлетворили, однако посмеялись от души. Каждое новое фото Волочковой — настоящий сюрприз.

— Спасибо, Волочкова, за то, что смешите и радуете на протяжении скольких лет, — признались юзеры.

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