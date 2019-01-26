«Кадр из фильма ужасов»: Обнаженная Волочкова залезла в купель с женихом

, 20:55 Фото 1 018

Известная российская балерина вновь порадовала подписчиков новым снимком в Instagram.

Фото: Instagram @volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова уже давно прославилась в Instagram своими интимными фото. Артистка не заставляет долго ждать: не проходит и месяца, как в ее профиле появляются новые обнаженные снимки. Кажется, звезда берет с собой камеру всюду: и на природу, и в баню, и в спортзал. Она не стесняется вытворять перед подписчиками любые смелые трюки: то в ледяную прорубь в бикини окунется, то шпагат на снегу сделает, то веником в бане прикроется.

Но сколько бы времени ни прошло, пользователи не перестают удивляться «талантам» Волочковой. На этот раз российская звезда позабавила поклонников новым откровенном фото в купели. В своем Instagram она выложила очередной снимок из бани, под которым рассказала, как романтично провела выходные.

— Это наш прекрасный романтический выходной с любимым. Это новое место. И сегодня оно только для нас двоих… Конек-Горбунок… Лед и пламень нам не помеха, потому что в сердце любовь.

 
 
 
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Это наш прекрасный романтический выходной с любимым в @andreevskie_bani ❤️ Это новое место. И сегодня оно только для нас двоих… Конек-Горбунок.🤣 Лед и пламень нам не помеха, потому что в сердце любовь.❤️ #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #русскаябаня

Публикация от  Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Однако подписчики балерины не разделили ее восторженных впечатлений. Вместо отдыха двух влюбленных голубков, публикация им напомнила кадр из страшного фильма. Уж очень настораживает рука избранника артистки, появившаяся из ниоткуда.

— Рука демона!

— Кадр из фильма ужасов, из фильма «Вий».

— Насть, вы как на сковороде в аду, очень неприятное фото…

— А у меня первая мысль была, что фото из сказки, где Баба Яга варит суп из Волочковой.

— Это снегурочка — хозяйка бани из предыдущего поста, которая Анастасию с Маликом пригласила на халяву в баню париться, а сама их в котел с кипятком!

— Так и думала, что сжигают ведьму на костре, — поделились пользователи сети.

Других фолловеров балерины озадачил вопрос: Кто всегда фотографирует звезду в таких интимных местах, и, главное, зачем?

— Кто Ваш штатный фотограф?

— Я в шоке — фотограф везде с ними. Зачем вам это нужно?

Свое любопытство поклонники так и не удовлетворили, однако посмеялись от души. Каждое новое фото Волочковой — настоящий сюрприз.

— Спасибо, Волочкова, за то, что смешите и радуете на протяжении скольких лет, — признались юзеры.

Ранее Пятый канал рассказал, как Волочкова отпраздновала свой 43-й день рождения.

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