«Кадр из фильма ужасов»: Обнаженная Волочкова залезла в купель с женихом

Известная российская балерина Анастасия Волочкова уже давно прославилась в Instagram своими интимными фото. Артистка не заставляет долго ждать: не проходит и месяца, как в ее профиле появляются новые обнаженные снимки. Кажется, звезда берет с собой камеру всюду: и на природу, и в баню, и в спортзал. Она не стесняется вытворять перед подписчиками любые смелые трюки: то в ледяную прорубь в бикини окунется, то шпагат на снегу сделает, то веником в бане прикроется.
Но сколько бы времени ни прошло, пользователи не перестают удивляться «талантам» Волочковой. На этот раз российская звезда позабавила поклонников новым откровенном фото в купели. В своем Instagram она выложила очередной снимок из бани, под которым рассказала, как романтично провела выходные.
— Это наш прекрасный романтический выходной с любимым. Это новое место. И сегодня оно только для нас двоих… Конек-Горбунок… Лед и пламень нам не помеха, потому что в сердце любовь.
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Это наш прекрасный романтический выходной с любимым в @andreevskie_bani ❤️ Это новое место. И сегодня оно только для нас двоих… Конек-Горбунок.🤣 Лед и пламень нам не помеха, потому что в сердце любовь.❤️ #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #русскаябаня
Однако подписчики балерины не разделили ее восторженных впечатлений. Вместо отдыха двух влюбленных голубков, публикация им напомнила кадр из страшного фильма. Уж очень настораживает рука избранника артистки, появившаяся из ниоткуда.
— Рука демона!
— Кадр из фильма ужасов, из фильма «Вий».
— Насть, вы как на сковороде в аду, очень неприятное фото…
— А у меня первая мысль была, что фото из сказки, где Баба Яга варит суп из Волочковой.
— Это снегурочка — хозяйка бани из предыдущего поста, которая Анастасию с Маликом пригласила на халяву в баню париться, а сама их в котел с кипятком!
— Так и думала, что сжигают ведьму на костре, — поделились пользователи сети.
Других фолловеров балерины озадачил вопрос: Кто всегда фотографирует звезду в таких интимных местах, и, главное, зачем?
— Кто Ваш штатный фотограф?
— Я в шоке — фотограф везде с ними. Зачем вам это нужно?
Свое любопытство поклонники так и не удовлетворили, однако посмеялись от души. Каждое новое фото Волочковой — настоящий сюрприз.
— Спасибо, Волочкова, за то, что смешите и радуете на протяжении скольких лет, — признались юзеры.
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