Собчак объяснила, почему устроила скандал на ток-шоу

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По словам Ксении, с ней договаривались о интервью про Украину, драку Виторгана с Богомоловым она обсуждать не собиралась.

Фото: Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак возмущена поведением журналистов и считает свой уход с ток-шоу естественным. В своем Telegram-канале она объяснила, что не собиралась обсуждать личную жизнь в эфире НТВ.

— Договорились об интервью в прямом эфире про Украину. Готовлюсь войти в кадр, а там боксерский ринг, два боксера и длинная подводка про драку, — цитирует Собчак РИА Новости.

Ранее Пятый канал сообщал, что журналистка устроила скандал в гримерке за считанные минуты до выхода в студию и покинула телеканал. На НТВ заявили, что пригласили ее прокомментировать драку между ее мужем и Константином Богомоловым, которая произошла в Москве 21 января. По одной из версий, причиной разборок стал роман между Собчак и режиссером.

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