Собчак объяснила, почему устроила скандал на ток-шоу

Ксения Собчак возмущена поведением журналистов и считает свой уход с ток-шоу естественным. В своем Telegram-канале она объяснила, что не собиралась обсуждать личную жизнь в эфире НТВ.

— Договорились об интервью в прямом эфире про Украину. Готовлюсь войти в кадр, а там боксерский ринг, два боксера и длинная подводка про драку, — цитирует Собчак РИА Новости.

Ранее Пятый канал сообщал, что журналистка устроила скандал в гримерке за считанные минуты до выхода в студию и покинула телеканал. На НТВ заявили, что пригласили ее прокомментировать драку между ее мужем и Константином Богомоловым, которая произошла в Москве 21 января. По одной из версий, причиной разборок стал роман между Собчак и режиссером.