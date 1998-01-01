Американцы помогли десяткам главарей ИГ* сбежать из тюрьмы

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Тайную операцию военные США провели две недели назад на северо-западе Афганистана, сообщает иранское агентство Tasnim.

Фото: www.globallookpress.com

Вооруженные силы Соединенных Штатов провели тайную операцию, в результате которой 40 главарей террористической группировки ИГ* смогли бежать из тюрьмы боевиков радикального движения «Талибан»* в северо-западной афганской провинции Бадгис, сообщает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

Как сообщает агентство, секретная военная операция прошла две недели назад. Войска США устроили налет на тюрьму и уничтожили всю охрану. Иностранных главарей ИГ* вывозили оттуда на вертолетах.

По информации Tasnim, местные власти подтверждают эту информацию.

Ранее Пятый канал сообщал, что суд вынес приговор террористам, которые готовили убийства в Москве и Петербурге.

* — террористическая организация запрещена в РФ.

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