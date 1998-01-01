Суд вынес приговор террористам, готовящим убийства в Москве и Петербурге

Московский окружной военный суд в среду, 23 января, вынес приговор 11 выходцам из республик Средней Азии и являющихся членами террористической организации «Исламское государство»*.

Как сообщает пресс-служба ФСБ России, террористы, задержанные в ноябре 2016 года в Санкт-Петербурге и Москве, планировали теракты и массовые убийства на территории России.

— В рамках расследования уголовных дел в полном объеме доказана их вина в приготовлении к терактам, участии в террористических сообществах и организациях, прохождении обучения в террористических целях, незаконном хранении оружия и взрывных устройств, — говорится в сообщении.

В результате пятерых преступников суд приговорил к шести годам лишения свободы. Остальные шестеро получили сроки от 14 до 18 лет.

Ранее Пятый канал подробно рассказывал о спецоперации ФСБ по задержанию членов ИГ*, проходившей в 2016 году одновременно в Москве и Санкт-Петербурге, а также публиковал кадры задержания преступников.

* - террористическая организация запрещена в РФ.