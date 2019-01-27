С красной дорожки на больничную койку: Кейт Бекинсейл срочно госпитализировали

, 23:12 Фото 475

Известная голливудская актриса рассказала о своем страшном диагнозе в Instagram.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Звезда голливудского кино Кейт Бекинсейл, известная по ролям в вампирских сагах «Другой мир» и «Ван Хельсинг», а также исторических драмах «Авиатор» и «Перл Харбор» экстренно госпитализирована из-за разрыва кисты яичника. Шокирующую новость актриса сообщила под очередным постом в Instagram.

— Разрыв кисты яичника доставляет мне много боли, а морфин заставляет плакать. Безумно благодарна всем, кто за мной присматривает, — написала Кейт, приложив к публикации несколько снимков, сделанных прямо в больнице.

 
 
 
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Turns out a ruptured ovarian cyst really hurts and morphine makes me cry. So thankful to everyone who looked after me #wobbly❤️

Публикация от  Kate Beckinsale (@katebeckinsale)

Неожиданные известия всерьез обеспокоили фолловеров артистки в соцсети. Никто и подумать не мог, что любимица публики, которая еще пару дней назад блистала на светских мероприятиях и заражала всех вокруг своей улыбкой, сляжет с тяжелым диагнозом.

Фанаты выразили сочувствие и пожелали актрисе как можно скорее вернуться в строй.

Надеюсь, что вам станет лучше в самое ближайшее время!

— Посылаю позитивные мысли в Вашу сторону!

— Вы сильная и обязательно выдержите это испытание! Я верю.

Как Кейт Бекинсейл справляется со всеми невзгодами, она не сообщает. Даже неизвестно, помогает ли ей в этот сложный момент ее новый избранник, британский комик Джек Уайтхолл. Пара старается не афишировать свой роман в прессе, однако журналисты не дремлют: их уже однажды заметили вместе в местном караоке-баре. По слухам, звезды серьезно влюблены и буквально светятся от счастья.

Ранее Пятый канал сообщал о возможном разводе Джорджа Клуни. Его жена Амаль сбежала из дома вместе с детьми.

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