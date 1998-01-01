Джордж Клуни в отчаянии: Жена сбежала, забрав детей

Джордж Клуни на грани развода — его жена Амаль сбежала из дома вместе с детьми, сообщает Starhit. Знаменитый актер сейчас проживает в Англии, супруга, забрав близнецов Эллу и Александра, отправилась в Италию.

Джордж Клуни и Амаль Аламуддин поженились в 2014 году, а в 2017-м у пары родились двойняшки. Теперь иностранные источники сообщают, что семья Клуни испытывает серьезные трудности, может дойти и до развода.

По словам друзей актера, Джордж предпринимает все, чтобы вернуть жену. Если ему это не удастся и брак распадется, то супругам придется делить состояние в $520 миллионов.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как папарацци настигли Амаль Клуни возле отеля.