Потребительская корзина в России может подорожать на 30%

Эксперты из Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии рассчитали новый продуктовый минимум для россиян. Специалисты составили рекомендации с учетом основных проблем населения: диабета, избыточного веса и ожирения. Новый состав продуктов опубликовали «Известия».

Всего в потребительскую корзину попало 34 товара. Специалисты советуют на 5% больше покупать мяса и морепродуктов, на 16% — больше рыбы, на 14% — творога и яиц, на 11% — птицы. В то же время эксперты рекомендуют чаще есть овощи и фрукты и сократить в ежедневном рационе количество хлеба, сахара, соли и растительных жиров.

Потребительскую корзину планируют обновить в 2021 году. Если предложения центра питания примут, стоимость набора продуктов увеличится на 30%.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что британские исследователи разработали «здоровую диету», соблюдение которой продлит жизнь будущих поколений. Ученые призвали сократить потребление мяса и яиц, а также отказаться от сладкого.