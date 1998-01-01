Прославленная лыжница Нина Балдычева умерла в Петербурге

Чемпионка зимних олимпийских игр и международных соревнований по лыжному спорту Нина Балдычева скоропостижно скончалась в Петербурге 27 января. Об утрате прославленной спортсменки сообщили в Федерации лыжных гонок России.

Нины Викторовны не стало на 72-м году жизни. О причинах смерти не сообщается.

Нина Балдычева — победительница чемпионата мира 1970-го года в Чехословакии, олимпийская чемпионка игр в Инсбруке 1976 года, призер зимней олимпиады в Лейк-Плэсиде в 1980 году.

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