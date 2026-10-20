Тайга под снегом: есть ли шанс найти пропавших Усольцевых
Предприниматель с женой и пятилетней дочерью бесследно исчез больше года назад.
Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин
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В районе поиска семьи Усольцевых в Красноярском крае выпал снег
Снег выпал в районе поиска семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края. Об этом в беседе с aif.ru рассказал депутат регионального Законодательного собрания и опытный турист Алексей Кулеш.
По его оценке, искать возможные следы семьи на местности стало бесперспективно еще весной. Теперь землю дополнительно укрыл снег.
«В Кутурчине снег. Поисковые мероприятия уже примерно с весны не имеют смысла. Все, что было на земле прошлой осенью, теперь скрыто растительностью и снегом», — пояснил Кулеш.
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью исчезли 28 сентября 2025 года. Семья вышла из поселка Кутурчин в сторону скалы Буратинка. Прогулка, по их планам, должна была занять около трех часов.
Первоначально Усольцевы собирались отправиться по маршруту с группой под руководством гида. Однако организованный поход отменили из-за непогоды, после чего супруги решили идти самостоятельно. С тех пор их никто не видел.
Активную фазу поисков в прошлом 2025 году завершили 12 октября из-за ухудшения погоды. Поисковые мероприятия в этом году также не дали результатов.
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