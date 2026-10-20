«Свободное состояние»: почему Ирина Безрукова вновь осталась одна

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 37 0

Актриса верит, что встреча с тем самым мужчиной случается сама.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ирина Безрукова подтвердила расставание со бойфрендом

Актриса Ирина Безрукова завершила свои последние романтические отношения, потому что поняла: рядом был не тот мужчина. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премии «Люди года».

«Я подумала, и мне очень нравится мое нынешнее свободное состояние. <…> Вероятно, это не мой мужчина, иначе он был бы рядом», — заметила артистка.

Последнее расставание не связано с тем, что в конце августа Безрукова во время прогулки сломала ногу. Она отметила, что даже в сложные моменты жизни старается не взваливать на других заботу о себе.

Также артистка добавила, что не находится в поисках новой любви. Но это не значит, что она зарекается вступать в серьезные отношения. Знаменитость просто верит в то, что встреча с тем самым человеком случается или не случается сама.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что перелом ноги заставил Ирину Безрукову взять первый больничный за последние 20 лет. До этого она выходила на сцену театра в любом состоянии: и с температурой, и после укуса ядовитой сколопендры.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
82.85
-0.77 93.23
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:53
Тайга под снегом: есть ли шанс найти пропавших Усольцевых
14:40
«Свободное состояние»: почему Ирина Безрукова вновь осталась одна
14:30
Евро заменили грязными долларами: экс-прокурора Карелии обокрали перед отпуском
14:23
Выбирайте хорошие приметы: чем опасно искать плохие знаки
14:10
«Категорически против»: Погребняк раскрыла причину недовольства мужа
13:55
Тестостерон замедлил рост опухоли мозга: что выяснили исследователи

Сейчас читают

«Артисты — люди эмоциональные»: скандал с Кологривым удивил Безрукову
Линда объявила тотальное молчание на фоне судебного конфликта с Фадеевым
«Что, внушает опасения, да?»: Дибров ответил на замечание о внешности
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео