Крестьянский кроссворд: казацкое поселение и злак Хрущева

Кроссворд посвящен крестьянскому быту и, в более широком смысле, деревенской жизни. Всего надо открыть 20 слов, причем интеллектуальная забава подойдет и для взрослых, и для детей. Некоторые слова известны нам по школьной программе. Если кроссворд отображается некорректно, попробуйте открыть эту страницу на большом экране домашнего компьютера.

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