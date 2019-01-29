«У него уже был шанс»: Захарова о Порошенко, решившем «построить мир» с Россией

Президент Украины Петр Порошенко упустил шанс выстроить дружественные отношения с Россией. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова лидера Незалежной о желании хотя бы «холодного мира» с Россией на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» в Киеве 29 января. .
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Кроме этого, дипломат пошутила над лидером Незалежной в Facebook.
Ранее Пятый канал сообщал, что Петр Порошенко объявил о том, что будет баллотироваться на второй срок и пообещал урегулировать конфликт на Донбассе.