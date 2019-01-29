«У него уже был шанс»: Захарова о Порошенко, решившем «построить мир» с Россией

Президент Украины Петр Порошенко упустил шанс выстроить дружественные отношения с Россией. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова лидера Незалежной о желании хотя бы «холодного мира» с Россией на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» в Киеве 29 января. .

— У Порошенко был шанс на глобальный мир: как внутри страны, так и в мире — выполнение минских соглашений. Он им не воспользовался. Давать пустые обещания, не выполнив предыдущие, — это так характерно для него , — заявила Захарова в разговоре с РИА Новости.

Кроме этого, дипломат пошутила над лидером Незалежной в Facebook.

Ранее Пятый канал сообщал, что Петр Порошенко объявил о том, что будет баллотироваться на второй срок и пообещал урегулировать конфликт на Донбассе.