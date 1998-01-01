В Новокузнецке в среду, 30 января, на предприятии «ЕВРАЗа» случилось происшествие — во время прочистки желоба доменной печи рабочий резко опустила чушку, чем вызвала всплеск металла. Момент, напоминающий по зрелищности взрыв, попал на видео. После вспышки раскаленного чугуна цех застилает дымом, а после рабочие принимаются тушить огонь.

Сайт KP.RU передает сообщение Следственного управления СК: в момент инцидента в цеху работали пять человек, трое человек, среди которых машинистка крана, получили ожоги.

Тяжелее всего пришлось крановщице — ее доставили в реанимацию с ожогами 50% тела, у двоих цеховых рабочих обожжено по 10%. В данный момент следователи ведут проверку инцидента.

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