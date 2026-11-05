«Я была в шоке»: как Валерия Ланская живет с неизлечимой болезнью

Актриса Валерия Ланская живет с неизлечимой болезнью

Заслуженная артистка РФ Валерия Ланская откровенно рассказала о жизни с сахарным диабетом первого типа в подкасте «Откройте, Давид». Она призналась, что вынуждена постоянно контролировать питание, следить за уровнем глюкозы и учитывать физические нагрузки. Однако, по ее мнению, заболевание не должно становиться препятствием для карьеры, творчества и личного счастья. Особенно актрису возмущает, что некоторые женщины скрывают диагноз от партнеров и даже делают инъекции инсулина втайне.

Актриса поделилась, что не понимает, почему люди боятся открыто говорить о своем состоянии. По ее словам, столкнувшись с болезнью, она была удивлена количеством предрассудков, связанных с диабетом. Ланская считает подобные страхи необоснованными: при грамотном контроле состояния человек способен самостоятельно справляться с повседневными задачами.

«Столкнувшись с этой болезнью, я была в шоке, что люди боятся говорить работодателям о том, что у них возник такой недуг, чтобы их не уволили. Как это вообще связано? Ты же адекватный человек и можешь сам контролировать состояние тремора, когда сахар падает», — заявила артистка.

Ланская подчеркнула, что диабет не мешает заниматься спортом, работать, выступать на сцене и строить отношения. Главное — внимательно относиться к своему организму. При этом актриса признает: жизнь с хроническим заболеванием требует постоянной дисциплины и усилий.

Особенно болезненной темой для нее стала необходимость скрывать диагноз от возлюбленных:

«Женщины боятся сказать своим молодым людям, прячутся в туалете и колют себе инсулин, чтобы он не подумал, что она не плодоносная, неполноценная женщина, чтобы он не ушел от нее. Это же ужасно! Какие комплексы!» — возмутилась Ланская.

Актриса намерена и дальше открыто говорить о своем состоянии, чтобы поддерживать людей с таким же диагнозом и помогать им избавляться от стеснения. Она не отрицает, что постоянный контроль может утомлять, однако не считает болезнь приговором.

«Люди живут столько, сколько им отведено с этой болезнью. Если ты адекватно контролируешь и компенсируешь эти сахара. Это сложно, это испытание, это дополнительная трудность в твоей жизни, ты постоянно об этом думаешь, но это не помеха быть счастливым и трудоспособным человеком», — заключила артистка.

Как Валерия Ланская узнала о своем заболевании

О своем диагнозе актриса впервые публично рассказала в январе 2023 года. Как выяснилось, проблемы со здоровьем начались еще во время беременности сыном Артемием. В 2015 году медики обнаружили у Ланской гестационный диабет — нарушение углеводного обмена, которое возникает в период вынашивания ребенка. С четвертого месяца беременности артистке пришлось делать инъекции инсулина.

После рождения сына Ланская решила, что заболевание осталось в прошлом, и перестала регулярно контролировать уровень сахара. Однако вскоре появились тревожные симптомы: у актрисы дрожали руки, постоянно хотелось пить и есть, возникали слабость и сонливость.

По словам артистки, подобное состояние сохранялось около двух лет, причем самочувствие постепенно ухудшалось. Когда терпеть стало невозможно, Ланская обратилась к врачу. Анализы показали, что концентрация глюкозы в крови превышала норму более чем в два раза. Тогда актриса и узнала, что у нее диабет первого типа — инсулинозависимая форма заболевания.

Признание далось Ланской непросто. Сначала она тяжело переживала новость и пыталась найти способы избавиться от болезни. Актриса даже обращалась к индийским целителям и пробовала различные нетрадиционные методы лечения. Однако это не помогло, и ей пришлось принять новую реальность. Она также опасалась, что информация о диагнозе может повлиять на ее карьеру. Но смогла перебороть свои страхи.

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