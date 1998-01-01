Православная церковь в Америке не признала новую церковь Украины

Православная церковь Америки и Канады отказалась признавать новую религиозную структуру Украины. Решение приняли на синоде, а результат опубликовали в открытом письме. В документе осуждается решение Константинопольского патриархата, который и предоставил раскольникам Томос.

В заявлении подчеркивается, что политики не должны вмешиваться в церковные дела.

— Продолжать признавать и поддерживать митрополита Онуфрия как канонического главу и предстоятеля Украинской православной Церкви. <…> Вместе с некоторыми нашими сестринскими Церквями отказать в признании Православной Церкви Украины. <…> Не вносить никаких изменений в диптихи, — постановил Священный синод.

То, что новая церковь Украины появилась исключительно из-за политической прихоти киевских властей, заявил и сербский патриарх Ириней. Накануне он встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Москве, где осудил действия раскольников.

Ранее Пятый канал сообщал, что афонские монахи отказались ехать на интронизацию Епифания.