Афонские монахи отказались ехать на интронизацию Епифания

Среди своих достижений Порошенко особо выделил получение автокефалии. Впрочем, ее, кроме Константинополя, так никто и не признал. Мало того, предстоятелю ПЦУ Епифанию объявили бойкот — монастыри Афона, которые крайне консервативны и, как правило, не занимают чью-либо сторону в разногласиях. Их делегаты не едут на интронизацию главы псведо-автокефальной церкви в Киев. Тем временем, на Украине официально разрешили церковное рейдерство. Теперь самопровозглашенная ПЦУ может отбирать имущество у канонической УПЦ.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что прихожанам РПЦ разрешили причащаться в Пантелеимоновом монастыре на Афоне.