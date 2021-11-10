Ученые обнаружили, что кошки опасны для психического здоровья человека

Датские ученые обнаружили, что кошки являются источником неожиданной угрозы для людей. Результаты их исследования опубликованы на интернет-портале Science Alert. Дело в том, что многие кошки являются носителями внутриклеточного паразита токсоплазма — Toxoplasma gondii, который, попав в организм человека, обычно не опасен для здоровых людей и не вызывает никаких симптомов, однако для детей и взрослых с ослабленным иммунитетом может оказаться очень коварным.

Специалисты Копенгагенской университетской больницы проанализировали данные 80 тысяч человек, из которых две с половиной тысячи имели психические расстройства. Ученые установили, по сравнению с контрольной группой, у инфицированных пациентов вероятность развития шизофрении была почти на 50% выше, чем у людей без инфекции. И эта связь стала еще более очевидной, когда они отфильтровали данные тех участников эксперимента, у которых паразит в крови был обнаружен до того, как была диагностирована шизофрения.

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