Украинские сказки: Тимошенко пообещала вдвое увеличить пенсии после победы на выборах

Юлия Тимошенко пообещала в случае победы на президентских выборах вдвое увеличить украинцам пенсии. Лидер партии «Батькивщина» хочет ввести на Украине персонифицированную пенсионную систему. Об этом, как сообщает пресс-служба партии, Тимошенко заявила на встрече с работниками Черниговского хлебокомбината.

По словам политика, сейчас действует солидарная система, когда пенсионные взносы работающих перечисляют работодатели, сами люди при этом не знают, где эти деньги и были ли они проиндексированы. В результате граждане выплачивают за всю свою жизнь почти втрое больше взносов, чем получают потом в виде пенсии. Предлагаемая Тимошенко реформа подразумевает, что у всех будут персональные пенсионные счета.

— В государственном банке откроется счет, и все взносы делаются на частный пенсионный счет человека. Насчитывается депозит, эти деньги индексируются, а если банк купил ценные бумаги, то человеку начисляются дивиденды, — цитирует своего лидера пресс-служба «Батькивщины».

Как ранее сообщал Пятый канал 58-летняя Юлия Тимошенко была выдвинута кандидатом в президенты Украины от партии «Батькивщина» 22 января. Президентские выборы в Незалежной назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная комиссия уже зарегистрировала 23 кандидата.