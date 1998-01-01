58-летняя Юлия Тимошенко выдвинута кандидатом в президенты Украины от партии «Батькивщина». Это решение всецело поддержал съезд, который состоялся в Киеве во вторник, 22 января, сообщает RT со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в своем выступлении выказал свое отношение к предстоящим выборам, которые состоятся 31 марта.

— Это будут выборы не только нового президента, но и нового курса , — сказал Кравчук.

Ранее Пятый канал сообщил, что Юлия Тимошенко предположила, что во втором туре президентских выборов на Украине она будет бороться с Петром Порошенко и обязательно выиграет. По ее мнению, у действующего президента нет «ни единого шанса».