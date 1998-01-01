Видео: Сотрудник Секретной службы США пострадал при нападении на кортеж у Белого дома

По меньше мере один сотрудник Секретной службы США пострадал при попытке неизвестного напасть на кортеж у Белого дома в столице Соединенных Штатов, сообщает телеканал NBC.

Нападавший арестован за попытку «помешать движению автоколонны» на перекрытом участке дороги. Информация о состоянии сотрудника службы, занимающейся охраной первых лиц государства, не приводится. По некоторым данным, речь идет о кортеже делегации КНР, которая сейчас находится с визитом в Вашингтоне.

Ранее Пятый канал рассказывал о нападении вооруженных молодчиков на журналистов в Киеве.