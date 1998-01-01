Группа вооруженных людей избила и ограбила журналистов, приехавших на съемку сюжета про незаконную добычу песка в районе Выдубичи в Киеве. Об этом сообщает ФАН.

Facebook @bochkala

Мужчины разбили окна и изрубили топором автомобиль, на котором корреспонденты подъехали к объекту съемок. Одному из журналистов злоумышленники брызнули из перцового баллончика в глаза. У другого корреспондента отобрали сумку с деньгами и документами. Также вместе с журналистами находились правозащитники. Они тоже пострадали при нападении.

Facebook @bochkala

Сейчас в произошедшем разбирается полиция. Семерых подозреваемых уже удалось задержать. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

Ранее Пятый канал сообщал, что ФСБ задержала возможного участника украинской банды, находящегося в Крыму.