Видео: Селфи в тоннеле петербургской дамбы едва не погубило компанию подростков

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Молодые люди едва не угодили под колеса автоцистерны во время фотосессии.

Фото, видео: YouTube / ФКП Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России, ТАСС / Шамуков Руслан

Эффектное селфи в тоннеле петербургской дамбы, которая соединяет материковую часть Северной столицы с Кронштадтом, едва не обернулось гибелью компании молодых людей. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

На кадрах видно, как легковушка останавливается на краю дороги в тоннеле, что запрещено правилами дорожного движения. Из машины выходят два парня и две девушки. Молодые люди становятся на середину, чтобы сделать фотографию. После этого компания отходит к автомобилю, как вдруг грузовик с цистерной на огромной скорости проносится в считанных сантиметрах от подростков и задевает легковушку.

— К сожалению, по вине водителей, не соблюдающих правила дорожного движения, на морском участке САД КЗС происходят аварии, — отметили в петербургском ГИБДД.

После случившегося шокированные молодые люди садятся в автомобиль и уезжают с места ДТП.

Ранее Пятый канал рассказывал о жителе Якутии, который сделал пугающее селфи после ДТП с автобусом.

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