«Жесть, как она есть»: Актрису Строгову избила соседка из-за парковочного места — фото

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Агрессивная женщина не только грубо обругала актрису, но и сломала ей руку.

Фото: KP.RU

Актриса «Театра.dok» Елена Строгова стала жертвой соседской агрессии. И все из-за припаркованного автомобиля. Соседка не просто грубо ее обругала. После словесных оскорблений женщина выскочила из дома и буквально набросилась на нее. Об этом Елена рассказала изданию KP.RU.

После снегопада количество парковочных мест во дворе дома, где живет Елена Строгова, естественным образом сократилось, поэтому, она обрадовалась, когда обнаружила возможность оставить машину около подъезда. Но как только Елена припарковалась, в ее адрес понеслась грязная ругань и оскорбления.

Соседка «сообщила» Елене, что это место для машины ее сына и в грубой форме потребовала у нее убрать свое авто. Но этим дело не кончилось. В какой-то момент женщина набросилась на актрису с кулаками. А после схватила ее за палец и вывернула ей руку. В итоге — сложный перелом кисти, который потребует не менее восьми недель лечения и реабилитации. У Елены срывается несколько спектаклей и кинопробы.

kp.ru

Адвокат актрисы уверен — причина в том, что после декриминализации домашнего насилия, оно начало выходить за пределы квартир. По мнению юриста, действия женщины, сломавшей Елене руку, соответствуют признакам преступления, предусмотренных статьей 112 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Срок наказания по этой статье — до трех лет лишения свободы.

Ранее Пятый канал рассказывал, как актриса Оксана Акиньшина жестоко избила свою соседку.

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