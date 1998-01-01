На 87 году жизни в Москве в четверг, 31 января, умерла актриса театра и кино Валентина Березуцкая. Она воплотила сотни образов в советских и российских картинах. Молодежи она наиболее запомнилась по фильмам «Антикиллер», «Анкор, еще Анкор», а также по сериалам «Каменская», «На углу у Патриарших», «ДМБ», «Семейные тайны» и многим-многим другим.

Как стало известно Пятому каналу, Валентины Федоровны не стало днем, около 13.00. Предварительная причина смерти — остановка сердца. Актриса находилась у себя дома с сиделкой. Вдруг ей стало трудно дышать и помощница вызвала «скорую помощь». Приехавшие на вызов медики поставили диагноз «кома». Вызванная в помощь реанимация не смогла ее спасти.

Березуцкая была настоящей королевой эпизода. Ее небольшие казалось роли были запоминающимися для многих поколений советских и российских зрителей.

Валентина Федоровна Березуцкая родилась в Курской области в семье военного. Юность провела в Корее, куда по распределению попал ее отец. В 1955 году закончила актерский факультет ВГИКА. После окончания института Березуцкая по распределению попала в штат «Мосфильма» и театр-студию киноактера, где и прослужила около сорока лет.

На ее счету более 200 ролей в кино. Сниматься Валентина Федоровна начала еще в 1954 году. Многие помнят ее в фильмах — «Летят журавли», «Человек родился», «Иван Бровкин на целине» «Баллада о солдате». И это лишь малая часть легендарных картин с ее участием. В современном кинематогрофе ее яркий образ мягкой, доброй и нежной бабушки нашел свое применение. И именно тогда пришло признание. В 2003 году она сыграла Феклу в фильме «Старухи», за что была удостоена премии «Ника».

— Не томи! Короче, Склифосовский! — этот яркий крик из зала на торжественной церемонии запомнили все. Так Валентина Федоровна поторопила замешкавшегося с конвертом Олега Басилашвили.

Информации о дате и месте похорон Валентины Березуцкой пока не поступало.