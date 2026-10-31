Хайку с орбиты Земли: ИИ впервые связался с человеком из космоса с помощью стиха

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 29 0

Нейросеть Gemma 4 продемонстрировала свои таланты прямо на спутнике.

ИИ впервые связался с человеком из космоса с помощью стихов

Фото: 5-tv.ru

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Google: ИИ Gemma 4 впервые связалась с человеком из космоса с помощью стихов

Специалисты Google 1 октября запустили прототип спутника с нейросетью Gemma для проекта Suncatcher. С этого момента команда потратила несколько недель на проверки по контрольному списку: включение питания хоста и тензорных процессоров (чипы для ускорения вычислений. — Прим. ред.), а также предварительные тесты машинного обучения.

На этой неделе был достигнут важный рубеж — первый в истории ответ искусственного интеллекта от процессора, находящегося на орбите. Да не простой, а в творческой форме. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Во время пролета над наземной станцией на бортовую открытую модель Gemma 4 отправили команду — сочинить хайку о пребывании в космосе. Когда спутник находился над норвежским архипелагом Шпицберген, переданное стихотворение подтвердило успех миссии.

«Синий шар внизу

Данные текут в безмолвной грации

Звездный свет питает мое ядро», — так звучало сочинение нейросети.

После этого специалисты проверили лимерики на космическую тематику и телеметрические запросы о техническом состоянии систем полезной нагрузки. Серию тестов продолжат: предстоит оценить, как тензорные процессоры ведут себя при тепловом стрессе и радиационном воздействии на орбите.

Подтверждение того, что процессоры способны надежно выполнять рабочие задачи в космосе, открывает путь к следующей цели — запуску в 2027 году двух взаимосвязанных спутников. Чипы официально получили «космические крылья», и это важный шаг на долгом пути к космической мечте команды Google.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стартап Dimensional из Сан-Франциско предложил жителям США почасовую оплату за выгул роботов-собак. Вознаграждение составляет 20 долларов в час.

Операторам предстояло гулять с четвероногими роботами по городским улицам от четырех до шести часов подряд. Главное условие — физическая готовность нести 15-килограммового робопса на руках в случае перегрева или аварийного отключения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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