В Киеве в разгар предвыборной кампании рассказали о серии покушений на Порошенко

Начальник управления государственной охраны Украины, бывший министр обороны страны Валерий Гелетей заявил, что в течение прошлого года на жизнь президента страны Петра Порошенко покушались более десятка раз.

— В 2018 году было предотвращено около 11 покушений только на президента нашего государства , — цитирует RT Гелетея.

При этом высокопоставленный военный умолчал о деталях этих попыток. Впрочем, не исключено, что эта информация, озвученная в разгар предвыборной кампании, была нацелена на поднятие рекордно низкого рейтинга действующего президента.

Как сообщал Пятый канал, за два месяца до выборов Порошенко возглавил антирейтинг среди кандидатов-соперников.