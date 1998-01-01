42-летний российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко в пятый раз стал отцом. 31 января на свет появилась его пятая дочка, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в окружении спортсмена. Известно, что старшей дочери Емельяненко сейчас 19 лет.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в ночь на 27 января Федор Емельяненко досрочно проиграл поединок с американцем Райаном Бейдером. Это произошло на первой минуте боя в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе. Американец нокаутировал Емельяненко на 34-й секунде первого раунда. Когда российский боец упал, противник нанес ему еще несколько ударов по голове и рассек бровь.