Тренер Федора Емельяненко Питер Тайссе в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о состоянии россиянина после поражения в финале Гран-при Bellator.

— Все хорошо. Единственное — есть рассечение. Ему наложили девять швов , — ответил голландец на вопрос о здоровье бойца.

Специалист заявил, что покидает команду Емельяненко после боя с Бейдером, о чем заранее договорился с Федором.

— Конечно, мне тяжело расставаться. Мы дошли до финала и проиграли. Но это жизнь, — отметил Тайссе.

Американец Райан Бейдер нокаутировал Емельяненко на 34-й секунде первого раунда. Когда россиянин упал на настил, противник нанес ему еще несколько ударов по голове и рассек бровь.

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров заявил после поражения «последнего императора», что Федор был отравлен.