Нет сил есть: Почему школьное питание в России имеет дурную славу и когда ждать перемен

Лучше всего о состоянии школьной кухни говорит то, что дети, даже самые терпеливые, перестают там есть. То есть прежде всего — проблемы с тем, что в тарелках. То там найдут таракана, то сосиски в тесте с какой-то заразой и всю школу отправляют на карантин. То стекло в макаронах.

— Доедаю порцию макарон, и что обнаружил — кусок стекла! — показывает школьник.

Но последней каплей стали вот эти макароны. Школьное видео из Кузбасса увидела вся страна. Маму, а потом и ребенка травить начали во всех смыслах.

Как нас кормят в школе макаронами. Отдаем 60 рублей за какую-то фигню, — говорит школьница.

— Говорят, что это наша вина и ничья больше. Что мы просто хотели быть популярными и все. Идут угрозы, что вы за это ответите. Ну, все это. И дети запуганы, и родители запуганы, — говорят школьница и ее мама.

Подключилось следственное управление, идут допросы, проверки. И теперь все ждут результатов лабораторной экспертизы.

— Почему мой ребенок должен есть, извините, то, что вообще я не знаю — даже собакам не вываливается. Как бы хотя бы соответствующие нормы должны быть?! Чтобы питался ребенок нормальной едой, блин, — говорит возмущенная родительница.

Вопрос, как выяснилось, миллионов российских родителей. Ответ — да. Должны быть и будут. И новые нормы СанПиНа, и систему льготного питания пересмотрят, потому что именно субсидии, которые напрямую идут в школы — провоцируют коррупцию, там, где ее точно быть не должно. Директорам выгодно экономить продуктовые деньги. в тендерах побеждают те поставщики, что отдают мясо или молоко максимально дешево. Понятно, какой еда будет по качеству.

— Те коррупционные факторы, о которых много раз говорили и общественники, и антимонопольная служба представляла не раз. Разговор о картельных сговорах и так далее. То, что сегодня есть именно преступления в этой среде. Ну как можно на здоровье детей вообще таким образом паразитировать — у меня в голове не укладывается, — говорит детский омбудсмен при президенте РФ Анна Кузнецова.

Итак, что именно хотят изменить? Пока закон в разработке, но все-таки есть уже несколько четких пунктов.

Во-первых, будет назначен ответственный на каждом этапе — от закупки продуктов до выдачи готовых блюд. Это просто физически не может быть директор школы, а так сейчас много где по стране, потому что иначе он должен жить на кухне.

Второе. Контроль со стороны. Предлагается проводить плановые проверки — перед учебным годом, и внеплановые, по жалобам родителей.

Третье. Как исключить плохие продукты? Для этого придумывают специальную маркировку. Что-то, что будет отличать оригинальную упаковку от дешевого фальсификата.

Ну, и четвертое. Регионы должны разработать программы питания, и не простые, а с учетом возраста учеников, и, соответственно, нужной им энергии.

Мы изучили, какие правила обеда действуют у иностранных школьников. Одним из лучших в мире считается питание в Южной Корее. В больших чашках обязательно суп и гарнир. Плюс салат, морепродукты, фрукты и овощи. Вот здесь, в ложке — рыбий жир, его выдают худым детям.

В Финляндии учитывают еще диеты школьников, их религиозные убеждения, и любой выбирает из нескольких блюд, что ему хочется.

А это Россия. по виду советские стандарты. Нас так кормили еще в детском саду. Суп, макароны или гречка, котлета или колбаса, соленый огурец и сок.

Добавлю, что реформа детского питания по цепочке коснется потом дошкольных учреждений и летних оздоровительных лагерей.

Кстати, меню столовых должны быть размещены на сайтах школ. Можно будет убедиться, что никаких пицц, чипсов и гамбургеров не будет.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Актер Семчев предложил зашить рот людям с лишним весом.